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Kaza yapan yakının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi

Beşiktaş 'nda kavşaktan dönüş yapan otomobile İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait otobüs çarptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 09:50
Kaza yapan yakının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi

Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü yaralandı.İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışırken, akrabası da çalışmaları gözyaşları içerisinde izledi.

Kaza Beşiktaş 'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kavşaktan Barbaros Bulvarı'na dönüş yapmaya çalışan Aylin İlayda Şen yönetimindeki 34 AK 8480 plakalı otomobile o sırada Barbaros Bulvarı'ndan Levent istikametine ilerleyen Mustafa Şengül yönetimindeki Ayazağa-Kabataş seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait otobüs çarptı. Kazada sürücü Aylin İlayda Şen otomobil içerisinde sıkıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sürerken, kazadan yara almadan kurtulan akrabası Emek Çalışır, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen sürücü Aylin İlayda Şen'in eşi ise Emek Çalışır'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Yaralı sürücü bir süre sonra kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Şen, ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI
Kazaya karışan otobüs sürücüsü Mustafa Şengül, "Ben orta şeritte ilerliyordum. Bana yeşil ışık yanıyordu bayan sürücüye ise kırmızı ışık yanıyordu. Bayan birden kavşaktan dönmeye kalkıştı bende otobüsü durduramadım ve çarptım. Otobüste yolcu yoktu otomobildeki bir kişi yaralandı".

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Kaza yapan yakının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
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