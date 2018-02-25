Kreşteki dayakta iki öğretmen tutuklandı

Samsun
'un Çarşamba İlçesinde özel bir kreşte ortaya çıkan dayak skandalı büyük yankı uyandırdı. Kreşte görevli öğretmenlerin çocuklara uyguladıkları şiddet olayında yeni görüntüler ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde öğretmenlerden bazıları çocukları terlikle döverken, bazıları da tekme atıyor. Şiddet gören çocuklardan biri dayak yemesine rağmen öğretmenine sarıldığı görülüyor. Ancak öğretmen kendisine sarılan çocuğa tekrar tokat atıyor. ŞİDDET AYLARCA DEVAM ETMİŞ
Sungurlu Mahallesi'ndeki özel kreş
te yaklaşık 35 minik öğrencinin, 4 öğretmen tarafından aylarca şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Bir çocuğun ailesine "Kreşte öğretmen bizi dövüyor" demesinin ardından aile durumu polise ihbar etmişti. Yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığı tespit edilen 4 öğretmenden 2'si tutuklandı. Diğer iki öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.