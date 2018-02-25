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Kuzene 'lı' hesap şoku!

’da yaşayan Nurcan İ., kuzeninin kendi adına da hesap açtığını ve buradan yarı larını paylaştığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.

Giriş Tarihi: 25.2.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 10:43
Kuzene 'çıplak fotoğraflı' hesap şoku!

'da yaşayan dayı kızları Nurcan İ. ve Nergis Y.'nin arasına girdi. Nurcan İ., kuzeninin kendi adına sosyal medyada hesap açtığını ve buradan yarı larını paylaştığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Nurcan İ. dilekçesinde yaşananları şöyle anlattı; "Tanımadığım bir erkekten mesaj geldi, bir hesapta benim fotoğraflarımın olduğunu söyledi. Bu hesaba baktığımda benim yarı çıplak ve iç çamaşırlı fotoğraflarım vardı. Bunların altına 'erkek arıyorsan görüşelim, ben buradayım' gibi yorumlar yapılmıştı. Fotoğraflara baktığımda geçtiğimiz yaz aylarında Nergis Y. ile alışveriş yaptıktan sonra evde giyinirken onun çektiği aklıma geldi. Kendisine sordum önce şaşırmış gibi yaptı inkar etti sonra kabul etti."

ERKEK ARKADAŞ KRİZİ

Nurcan İ. ise , "Nergis Y., sinirlenince bana 'benim erkek arkadaşımla takipleşmeye başladın. Aranızda bir şeyler olduğundan şüpheleniyorum. Takipleştiğinizi bana söylemediniz, gözün varsa bana açıkça söyle' gibi laflar ederek gitti. Açtığı fake hesapları kapattı. Ben de olayın kapandığını sandım, aradan bir süre sonra aynı fotoğraflarımın olduğu başka bir hesap açıldı. Bana da telefon açıp 'erkek arkadaşımla görüşmeyeceksin bu hesaplar çoğalır o…' diye hakaret etti. Bu yüzden kendime ait hesabımı kapattım. İki aile arasında büyük tartışmalar çıktı" dedi.

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Kuzene 'çıplak fotoğraflı' hesap şoku!
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