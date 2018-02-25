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ten 'in' düğününe operasyon!

’in ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 13:39 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 15:09
Polisten 'çocuk gelinin' düğününe operasyon!

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde ikamet eden 13-14 yaşlarındaki F.B.'nin, 23-24 yaşlarındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kızıltepe'de 'çocuk gelin' operasyonu

Kızıltepe merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla düğün yapılan salonun önüne gelen , olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğünün sona ermesini bekledi. Polis, davetlilerin salondan ayrılmasıyla birlikte, kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Damat ve iki ailenin üyelerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

BİR AYDA İKİNCİ ÇOCUK GELİN VAKASI

Kızıltepe'de, yaklaşık bir ay önce de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 14 yaşındaki D.K. adlı kız çocuğunun, kendinden 10 yaş büyük M.A.İ. (24) ile zorla evlendirileceği bilgisi ulaşması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda, kız çocuğu kurtarıldı, damat ve her iki tarafın aileleri gözaltına alındı.

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Polisten 'çocuk gelinin' düğününe operasyon!
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