Tarla kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı

Bolu'nun Seben ilçesinde iki aile arasında çıkan tarla kavgasında tüfekle vurulan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi. İki aile arasında tarla meselesi nedeniyle çıkan kavganın büyümesi üzerine O.B. yanındaki tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Olayda 6 kişi çeşitli yerlerinden vuruldu. Vurulan şahıslardan Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Soner ve Mehmet Büyüktopaç hastaneye kaldırıldı. Şüpheli O.B.'nin ise hayatını kaybeden şahısların amca oğlu olduğu ortaya çıktı. İki taraf arasında uzun süredir husumet olduğu öğrenildi. O.B. gözaltına alındı.

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