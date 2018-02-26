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, temizlik görevlisine kurşun yağdırdı

'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinde görevli pratisyen L.A., tartıştığı hastanenin temizlik personeli şefi ’u acil serviste tabancayla peş peşe 3 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Halil Top tedavi altında. Doktor L.A. gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 14:30
Doktor, temizlik görevlisine kurşun yağdırdı

Soma Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan arasında tartışma çıktı.


Temizlik personeli şefi Halil Top

Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top'a peş peşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı.


Doktor L.A

GÖREVLİ YOĞUN BAKIMDA

Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen L.A.'yı gözaltına aldı.

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Doktor, temizlik görevlisine kurşun yağdırdı
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