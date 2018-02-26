İstanbul’da beton mikseri dehşeti

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Altun Can, göz ameliyatı öncesi muayene olmak için sabah saatlerinde minibüse binerek hastaneye gitti. Hastanedeki işlerini halleden yaşlı kadın, evine gitmek üzere öğle saatlerinde tekrardan minibüse bindi. Kısa bir süre sonra bulvara gelen minibüs sürücüsü, yaşlı kadını kırmızı ışık yandığı esnada indirdi. Minibüsten inen Can, yolun karşısına geçmek istediği sırada seyir halinde olan Ahmet Çelik idaresindeki 34 ES 0139 plakalı beton mikserinin altında kalarak ağır yaralandı.



