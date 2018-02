Kanseri yendi dişlerini istedi

BUGÜN NELER OLDU

Batmanlı Orhan Başaran 11 yaşında kansere yakalandı. Boğazında ve kulaklarının arkasında yaralar çıkınca muayene oldu ve "Nazofarenks"in (üst yutak kanseri ) pençesinde olduğunu öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Enstütüsü'ne yönlendirdildi. 11 çocuklu ailede hep tek başınaydı. Babası ve annesi diğer kardeşleriyle ilgilenirken, o tek başına hastane odasında kaldı. Hastalığı yenebilmek için 5 yıl boyunca her ay Batman'dan İstanbul'a 22 saat süren yolculuklara katlandı. Enstitüde her gün yaşanan ölümler bile onu durduramadı. Tedavi sırasında boğazında yaralar çıktı, ekmeğin tadını unuttu. Su ve çorbayla ayakta kaldı. "Yeneceğim bu hastalığı" diyerek çıktığı yolda 5 yıl sonra bu savaşı kazandı. Orhan'ın mücadelesini SABAH'tan öğrenen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ona birlikte çalışmayı önerdi. Orhan, Özel Bağcılar Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 'nde 8 yıldır fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara hayatı öğretiyor.Ancak bu günlerde Orhan'ın kiloları ve dişleriyle başı dertte. Bunun içinse vatandaşların her türlü derdinde yardımlarına koşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a internet üzerinden isteğini yazdı. Orhan, sağlık sürecini anlattığı yazıda özetle, "Radyoterapi aldığım için çenem ve dişlerim radyasyona maruz kaldı. Bütün dişlerimi kaybettim. Çok fazla da kilo verdim. Diş bölümünde implant takılması gerektiği söylendi. Ama ücretini ödeme imkânım yok. Sizden tek isteğim ben ve benim gibi radyoterapiye maruz kalan hastalara diş tedavileri ücretsiz olsun. Ben sadece dişlerimi geri istiyorum ve kilo almak istiyorum" dedi. Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan Orhan'a, "Başvurunuz ilgili kurum tarafından değerlendirilerek size geri dönülecek" bildiriminde bulunuldu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, travma ve kistlere bağlı olarak doku kaybı yaşanmasında, diş eksikliğinde, doğumsal durumlarda oluşan diş sıkıntılarında ücretsiz implant yapılabileceğine dikkat çekerek, Orhan'la ilgili alınacak bir sağlık kurulu kararının ardından hizmetin verilebileceğini bildirdi.