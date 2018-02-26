Midyecilere balık adam baskını

İstanbul
Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler Haliç'te kaçak midye avcılığı yapılan bir tekneye denizden baskın düzenledi. Teknede suçüstü yakalanan 6 midye avcısına bin 332'şer TL idari para cezası kesildi. Ele geçirilen 10 çuval midye ise uygun noktalardan İstanbul Boğazı
'na bırakıldı. İstanbul Boğazı'nda genellikle Adalar, Haliç ve Kız Kulesi çevresi başta olmak üzere belirli noktalarda yapılan kaçak midye avcılığı, özellikle gece ve sabah saatlerinde sürütme ağ yada trol yöntemiyle yapılıyor. Kaçak avcılar, deniz diplerindeki balık yumurtalarına zarar veriyor. Tek avlanmada 1 milyon balık yumurtası yok oluyor. Deniz Polisleri, son bir yılda 126 tekneye baskın yaptı. 240 kişiye ceza kesildi. İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün başta Rumeli Kavağı olmak üzere İstanbul Boğazı'nda belirlediği sağlıklı yetiştirme ve avlanma alanları dışında avlanan midyeler yasak sınıfına giriyor. Uzmanlara göre; kaçak midyeler insan sağlığı için risk oluşturuyor.