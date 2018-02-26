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'Nargile' ile bakın ne yakaladılar?

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 19:29
'Nargile' ile bakın ne yakaladılar?

TEKNEDEKİ 'NARGİLE'...

Urla Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Amirliği, bir hafta içinde gerçekleşen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla deniz canlılarını avlayan vatandaşlara suçüstü yaptı. Bir ihbarı değerlendiren Urla Emniyet Müdürlüğü Polisi Şubesi ekipleri, Küçükadalar mevkiinde bölgede deniz patlıcanı avlandığı bilgisine ulaştı. Olay yerine ulaşan Urla deniz polisi, teknede yaptığı araştırmada deniz patlıcanı için dalan kaçak avcılara oksijen ulaştırmayı sağlayan ve halk dilinde 'nargile' olarak nitelendirilen sistemi belirledi.

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'Nargile' ile bakın ne yakaladılar?
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