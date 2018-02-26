'Nargile' ile bakın ne yakaladılar?

TEKNEDEKİ 'NARGİLE'...

Urla Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Amirliği, bir hafta içinde gerçekleşen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla deniz canlılarını avlayan vatandaşlara suçüstü yaptı. Bir ihbarı değerlendiren Urla Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesi ekipleri, Küçükadalar mevkiinde yasak bölgede deniz patlıcanı avlandığı bilgisine ulaştı. Olay yerine ulaşan Urla deniz polisi, teknede yaptığı araştırmada deniz patlıcanı için dalan kaçak avcılara oksijen ulaştırmayı sağlayan ve halk dilinde 'nargile' olarak nitelendirilen sistemi belirledi.