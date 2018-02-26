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Park halindeki kamyonlardan mazot hırsızlığı

'da, park halindeki kamyonlardan akaryakıt çalarken yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 07:02 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 08:25
Park halindeki kamyonlardan mazot hırsızlığı

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi'ne plakasız bir minibüsle gelen Mustafa K. park halindeki kamyonlardan akaryakıt çalarken vatandaşlar tarafından fark edildi.

Vatandaşlarca darbedilen ve olay yerine geldiği minibüsün camları kırılan Mustafa K. daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 4 ayrı kaydı bulunan şüphelinin, eşinden ayrıldığı için psikolojik sorunlar yaşadığını, minibüsünün yakıtı bitince kamyondan iki litre mazot almak istediğini söylediği öğrenildi.

Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

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Park halindeki kamyonlardan mazot hırsızlığı
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