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'da : 3 yaralı

'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan da 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 14:16
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Hürriyet Caddesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle taşlı, sopalı ve çıktı.

Kavgada Şeyhmus (73), Sedat (46) ve Cengiz Gülalan (37) silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şeyhmus Gülalan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yeri ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı
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