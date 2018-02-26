Tanıklık için geldiği geldiği adliyede, hırsızlıktan cezaevine girdi

Bir arkadaşının 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tanık olarak katılmak için Bursa Adliyesi'ne gelen Murat Akpolat, mahkeme katibinin isteğiyle nüfus cüzdanını verdi. Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden kimlik bilgilerine bakılan Murat Akpolat'ın, hakkında Bursa 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 9 ayrı hırsızlık suçundan verilmiş toplam 18 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Bunun üzerine görevliler Adliye Koruma Büro Amirliği'ndeki polis memurlarına bilgi verdi. Tanık olarak ifade veren Murat Akpolat, mahkeme salonundan çıkarken polisler tarafından gözaltına alındı. Şaşkına dönem Akpolat, hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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