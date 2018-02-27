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72 ildeki eş zamanlı "vurgun" operasyonu

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 10:12
72 ildeki eş zamanlı vurgun operasyonu

Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 kişiden dün adliyeye sevk edilen 60'ının savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen diğer şüphelilerden 35'i tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki diğer şüphelilerin de işlemlerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kocaeli Körfez ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 130 şüpheli gözaltına alınmış, Erzincan'da gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından, 9'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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72 ildeki eş zamanlı "vurgun" operasyonu
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