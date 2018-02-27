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'da feci

'ın Besni ilçesinde , otomobiliyle giderken önünde ilerleyen otomobile çarpıp, kaçtı. Önde ilerleyen otomobilin kontrolden çıkıp devrilmesiyle içerisinde bulunan 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaçan sürücü Karababa ise olay yerinden 500 metre uzaklıkta aracının lastiğini değiştirirken jandarma tarafından yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 01:58
Adıyaman'da feci kaza

, akşam saatlerinde Besni- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen yönetimindeki 02 AY 793 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 'in kullandığı 34 BFN 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Demir'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Karababa aracıyla kaçarken, çarptığı otomobilin sürücüsü Talip Demir ile yanında bulunan Sevgi Demir, Osman Demir, Nazife Güneş, ve Meliç İskender yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Neriman Diş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diş'in cesedi otopsi için morga, yaralılar ise ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası bölgede çalışma yapan jandarma, kaçan sürücü Karababa'yı olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta aracının lastiğini değiştirirken yakalayıp, gözaltına aldı.

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Adıyaman'da feci kaza
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