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Aile içi şiddette karı-kocaya dava

NAZAN ERDEM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Aile içi şiddette karı-kocaya dava
'da kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdüğü eski eşi 'i sıcak su ile haşlayıp, satırla yaralayan Emine Sayar davasında yeni gelişme... Sayar hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, Ayhan Akdemir hakkında da 4.5 yıla kadar hapis talep etti. 29 Kasım 2017'de meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Emine Sayar (41), kendisine bıçakla saldıran Ayhan Akdemir'in üzerine sıcak su döküp, satırla yaraladı. Akdemir, kadının elinden kurtulup kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu.
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Aile içi şiddette karı-kocaya dava
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