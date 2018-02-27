Aile içi şiddette karı-kocaya dava

Adana
'da kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdüğü eski eşi Ayhan Akdemir
'i sıcak su ile haşlayıp, satırla yaralayan Emine Sayar davasında yeni gelişme... Sayar hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, Ayhan Akdemir hakkında da 4.5 yıla kadar hapis talep etti. 29 Kasım 2017'de meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Emine Sayar (41), kendisine bıçakla saldıran Ayhan Akdemir'in üzerine sıcak su döküp, satırla yaraladı. Akdemir, kadının elinden kurtulup kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu.