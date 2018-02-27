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'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

'ın Tekkeönü bölgesinde tomruk taşıyan kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kamyon sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 08:31 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 08:31
Bartın'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Edinilen bilgiye göre, 'nun Şenpazar ilçesi Dağlı Bölgesinden, 'ın Devrek ilçesine tomruk taşıyan 55 yaşındaki , kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 'ın Tekkeönü Bölgesinde yaklaşık 300 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı.

Yaşanan sonrası 112 Acil Sağlık Ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza sonrası Bartın Devlet Hastanesine akın eden Hüseyin Yılmaz'ın yakınları ve iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.
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Bartın'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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