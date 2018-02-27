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Beton mikseri kör noktada ezdi

Giriş Tarihi: 27.2.2018
Beton mikseri kör noktada ezdi
Sultangazi'de bir beton mikseri, Altun Can'ı (80) ezdi. Olay, Esentepe Mahallesi'nde önceki gün 13.00'te meydana geldi. İddiaya göre Can, göz ameliyatı öncesi muayene için hastaneye gitmişti. Evine dönüşte minibüse bindi. Minibüs şoförü, kadını kırmızı ışık yandığı esnada indirdi. Minibüsten inen Can, yolun karşısına geçmek isterken Ahmet Ç. idaresindeki beton mikserinin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Kazada Can, yüzde 90 oranında asli kusurlu görüldü. Gözaltına alınan Ahmet Ç. "Kör noktada kaldı göremedim" dedi. İfadesinin ardından da serbest kaldı. Can'ın cenazesi, Yeni Alibeyköy Mezarlığı'nda defnedildi. SABAH
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Beton mikseri kör noktada ezdi
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