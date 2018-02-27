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silahını ten aldım’

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
‘Cinayet silahını internetten aldım’

İstanbul Sultangazi'de geçen yıl güvenlik görevlisi Akın Kendir'i (27) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Müslüm Aytulum, geçen hafta ilk kez hâkim karşısına çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddiasıyla 4 aydır hastanede gözetim altında tutulan Aytulum savunmasında "Arkadaşları kaçak elektrik kullanıyordu. İhbar ettiğim için Kendir ve arkadaşı beni dövdü. 18 yaşından beri tedavi görüyorum. Otomatik av tüfeğini ten satın almıştım" dedi. Mahkeme rapor için duruşmayı erteledi. Duruşmadan geriye ise "Sanığın mahkemede söyledikleri doğruysa, otomatik tüfek akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen birine nasıl satılır?" sorusu kaldı.

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‘Cinayet silahını internetten aldım’
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