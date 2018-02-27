Ece’den iyi haber

Adana
'da eski erkek arkadaşının kamyonetle üzerinden geçerek ağır yaraladığı 24 yaşındaki Ece Çelik
mucizeyi gerçekleştirdi. Olay 20 Temmuz'da Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir televizyon kanalında katıldığı yemek yarışmasında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, ayrıldığı eski erkek arkadaşı İbrahim Deveci
ile konuşmak için buluştu. Deveci kullandığı kamyonetle genç kızı oturduğu apartmanın önüne bıraktı. Bu sırada Ece kapının önünde yeni erkek arkadaşı Hüseyin Aybak ve 2 arkadaşı ile karşılaştı, onlarla konuşmaya başladı. Bu duruma öfkelenen Deveci kullandığı kamyoneti, Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine sürdü. Ece'yi ezip, Hüseyin Aybak'ı yaralayan Deveci olaydan sonra kaçtı. Hüseyin Aybak ayağından hafif yaralanırken, genç kız ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Ece Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ameliyat edildi. Uzun süre yoğun bakımda kalan genç kız 'evde bakım hastası' olarak taburcu edildi. Ece'yi ağır yaralayan Deveci tutuklu olarak Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. KONUŞMAYA BAŞLADI
Beyin kanaması geçiren ve olaydan sonra 18 gün boyunca uyutulan genç kız bir dizi ameliyat geçirdi. Kafatasında hasar oluştuğu için kafatası kemiğinin bir kısmı alınarak karnına konmuştu. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mazhar Özsoy, Çelik'in karnına koyduğu kafatası kemiğini çıkartıp yerine yerleştirmişti. Genç kız taburcu edildiğinde ise ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyordu. Çelik'e fizik ve ilaç tedavisi uygulandı. Ece hem tedavi hem de kendi azmi sayesinde ayağa kalkarak yürümeye ve konuşmaya başladı. Yrd. Doç. Dr. Özsoy, genç kız sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Ece zorlu bir süreç geçirdi. Ancak şu an yürüyor ve konuşuyor. Bunda tabiki Ece'nin azmi kadar ekip arkadaşlarımızın da emeği var" dedi.