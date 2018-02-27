Evlat umudu

Adana Meydan Hastanesi'nde doğan ve doğduğu gün evlatlık verilen Reşit Ongun (31), atv'de yayımlanan "Esra Erol'da" programında uzun zamandır biyolojik ailesini arıyordu. Programda Reşit Ongun'u gören Muş'ta yaşayan Maşallah Ardil (60), Reşit Ongun'un kendi çocuğu olabileceğini öne sürdü. Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde oturan Maşallah Ardil ve ailesi, 1987'de Adana'ya göç etti. Maşallah Ardil'in eşi Gülizar Ardil, Adana'daki Meydan Doğum Hastanesi'nde erkek bebek dünyaya getirdi. Hastanede görevli hemşire, iddiaya göre, Ardil çiftine bebeklerinin öldüğünü, belediye tarafından ise defnedildiğini söyleyerek, cenazeyi teslim etmedi. Çocuklarının öldüğüne inanmayan aile, atv'de yayımlanan "Esra Erol'da" programında gördükleri Reşit Ongun'un kendi oğulları olduğuna inanıyor. Programı uzun süredir takip ettiklerini anlatan Maşallah Ardil, "Oğlum doğduğunda bir kızım daha vardı. Bebeğimiz doğduktan sonra 'öldü' denilerek, cesedi bize verilmedi. Programda Adana'daki hastane skandalları ortaya çıkınca takip etmeye başladık. Reşit'in anlatımları, bizim aileyle örtüşüyor.

DNA TESTİ YAPTIRACAĞIZ

Programı izliyoruz. İstanbul'a giderek, DNA testi yaptıracağız" diye konuştu. Reşit Ongun'un annesi olduğunu iddia eden Gülizar Ardil ise, "O dönemde hamileydim beni hastaneye götürdüler. Hemşire bebeğin ayaklarından tuttu, bebeği gördüm. Daha sonra odaya aldılar, bebeğin öldüğünü söylediler. Reşit'in çocuğum olduğuna inanıyorum" dedi.