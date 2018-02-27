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İlginç : ye çarptı

’de bir Sarıçay rıhtımında bağlı ye çarptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 12:33
İlginç kaza: Minibüs tekneye çarptı

Görenleri şaşkına çeviren , bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 ED 899 plakalı ün sürücüsü Sarıçay kenarında ilerlerken önünde seyir halinde olan traktöre çarpmamak için aracının direksiyonunu sol tarafa doğru kırdı. Bu sırada aracın sol tekerleği rıhtımda bağlı bulunan nin kamera kısmının üzerine çıktı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde hasar oluştu. Minibüs ise Sarıçay'a düşmekten tekne sayesinde kurtuldu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

İlginç kazayı gören vatandaşlar oluşan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Minibüs olay yerine çağrılan kurtarıcı vasıtasıyla kurtarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İlginç kaza: Minibüs tekneye çarptı
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