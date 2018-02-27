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lı hastanın böbreğinden 100

'ın Zaho kentinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle 'daki özel hastaneye getirilen 'in (50) böbreğinden 100 taş çıkarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 01:57
Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı

Abdulaziz, "Zaho'da böbreğimi almayı düşünüyorlardı. İyi ki 'da ameliyat oldum" dedi. 'ın ile sınır olan Zaho kentinde esnaf , böbrek sancılarına çare bulamayınca Türkiye'ye gelerek, Batman'da bulunan özel bir hastanede muayene oldu.

İnceleme sonucunda böbreğinde çok sayıda taş olduğu tespit edilen Abdulaziz ameliyata alındı. Ameliyat sonucunda Abdulaziz'in böbreğinden 100 taş çıkarıldı.



Özel hastanede görevli Opr. Dr. Gökmen Akarer'in gerçekleştirdiği ameliyatla yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Abdulaziz, "Uzun süredir böbreğimden rahatsızdım. Daha önce Irak'taki doktorlar, böbreğimi alacaklarını söylediler. İyi ki Batman'da tedavi oldum. Böbreğimden 100'e yakın . Bu tamamen az su içtiğimden kaynaklanıyor. Taşları hatıra olarak yanımda tutacağım" dedi.

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Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı
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