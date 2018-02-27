Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’a kar geliyor

’a kar geliyor

Giriş Tarihi: 27.2.2018
İstanbul’a kar geliyor
Trakya'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayan yağışlar akşama doğru ve 'de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Edirne'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel bugün izinli sayılacak. Edirne merkez ve ilçeleri ile Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. 'nin son tahminlerine göre; soğuk ve karlı hava dalgası 'u da etkileyecek. İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, "Perşembe günü trafiğe çıkan sürücüler, don ve buzlanmaya karşı önlemlerini almalılar" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’a kar geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN