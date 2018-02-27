İstanbul’a kar geliyor

Trakya'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayan yağışlar akşama doğru Kırklareli
ve Edirne
'de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Edirne'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel bugün izinli sayılacak. Edirne merkez ve ilçeleri ile Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Meteoroloji
'nin son tahminlerine göre; soğuk ve karlı hava dalgası İstanbul
'u da etkileyecek. İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, "Perşembe günü trafiğe çıkan sürücüler, don ve buzlanmaya karşı önlemlerini almalılar" dedi.