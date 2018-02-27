İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? - 28 Şubat Çarşamba okullar tatil olduğu iller!

Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarılarına göre İstanbul'da kar yağışının yarın etkili olacağı belirtilmişti. Ancak bu sabah saatlerinden vatandaşlar sürpriz yaşadı. Beklenen kar yağışı nihayet İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde devam eden kar, öğrencileri heyecana soktu. ''İstanbul'da yarın okullar tatil mi'' sorusunun yanıtı şimdiden merak ediliyor. Yağışlı havanın etkisini kaybetmemesi durumunda tüm gözler İstanbul Valisi Vasip Şahin'e çevrilecek. Peki 28 Şubat Çarşamba İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte merak edilen tüm gelişmeler...