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’da yarın lar tatil olacak mı? - 28 Şubat Çarşamba okullar tatil olduğu iller!

Meteoroloji’den yapılan kritik uyarılarının ardından kar yağışı dün bazı illerde etkisini göstermişti. Başlayan kar yağışı ile birlikte ilk kar tatili haberi de dün geldi. hava durumu uyarısına göre ise kar yağışının Çarşamba günü kendisini göstereceği belirtilmişti. Bu sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sürpriz ile karşı karşıya kaldı. Başlayan kar yağışı nedeniyle bazı öğrenciler ‘’İstanbul’da lar tatil mi’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul Valiliği’nden bir açıklama ise gelmedi. Kar yağışının etkisini arttırması durumunda ilerleyen saatlerde gözler İstanbul Valisi Vasip Şahin’e çevrilecek. Peki 28 Şubat Çarşamba İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? Yarın okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 27.2.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 12:23
İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? - 28 Şubat Çarşamba okullar tatil olduğu iller!

Meteoroloji'den yapılan uyarılarına göre 'da kar yağışının yarın etkili olacağı belirtilmişti. Ancak bu sabah saatlerinden vatandaşlar sürpriz yaşadı. Beklenen kar yağışı nihayet İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde devam eden kar, öğrencileri heyecana soktu. ''İstanbul'da yarın lar tatil mi'' sorusunun yanıtı şimdiden merak ediliyor. Yağışlı havanın etkisini kaybetmemesi durumunda tüm gözler İstanbul Valisi Vasip Şahin'e çevrilecek. Peki 28 Şubat Çarşamba İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte merak edilen tüm gelişmeler...

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İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? - 28 Şubat Çarşamba okullar tatil olduğu iller!
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