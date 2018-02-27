Park halindeki kamyonet alev alev yandı

Demetevler 506. Cadde'de park halinde bulunan İ.A'ya ait 34 CCL 78 plakalı kamyonet şiddetli bir patlama sonucu alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracın motor ve kabin kısmını sardı. Çevredeki vatandaşlar itfaiyeye durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyonette büyük hasar oluştu.

Görgü tanıkları kamyonetin bir patlama sonrası alev aldığını belirterek, bu sırada bir kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığını ve ara sokakta bekleyen otomobile binerek kaçtığını iddia etti.

Polis ekipleri kamyonetin kundaklandığı şüphesi üzerine soruşturma başlattı.