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Ramazan ne zaman başlıyor ve ne zaman?

Müslüman alemi için büyük değere sahip olan mübarek için geri sayım başladı. ''Ramazan ne zaman başlıyor'' sorusunun yanıtı son günlerde çok sık araştırılıyor. Dua ve ibadetler ile geçirilecek olan Ramazan ne zaman hangi tarihte başlayacak ve ne zaman?

Giriş Tarihi: 27.2.2018 14:11
Ramazan ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı ne zaman?

2018 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre , 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Ramazan ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı ne zaman?
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