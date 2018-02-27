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atan babaya 3 bin TL ceza

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Tokat atan babaya 3 bin TL ceza
Bahçelievler'de yasak aşk yaşadığı sevgilisi Eda S.'yi eve getiren ve kendisini ihbar eden oğluna atan Mehmet B., 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. 22 yıllık eşi A.B. ve 4 çocuğuna bakmayanMehmet B., kendisini polise ihbar eden oğlu Y.B.'yi de döven Mehmet B. hakkında "Kasten oğlunu yaralama" ve "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından dava açıldı. Mehmet B.'ye "Kasten oğlunu yaralama" suçundan 3 bin TL para cezası verildi. Mahkeme 150 gün ahapise denk gelen cezayı erteledi. Mehmet B.'yi 5 yıllık denetime tabi tutuldu.
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Tokat atan babaya 3 bin TL ceza
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