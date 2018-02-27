Tokat atan babaya 3 bin TL ceza

İstanbul
Bahçelievler'de yasak aşk yaşadığı sevgilisi Eda S.'yi eve getiren ve kendisini ihbar eden oğluna tokat
atan Mehmet B., 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. 22 yıllık eşi A.B. ve 4 çocuğuna bakmayanMehmet B., kendisini polise ihbar eden oğlu Y.B.'yi de döven Mehmet B. hakkında "Kasten oğlunu yaralama" ve "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından dava açıldı. Mehmet B.'ye "Kasten oğlunu yaralama" suçundan 3 bin TL para cezası verildi. Mahkeme 150 gün ahapise denk gelen cezayı erteledi. Mehmet B.'yi 5 yıllık denetime tabi tutuldu.