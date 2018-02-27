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Türk işadamından 1 haftadır haber yok

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Türk işadamından 1 haftadır haber yok

İhracatçı Birlikleri (AKİB) heyetiyle gittikleri gıda fuarında, eşiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde gözaltına alınan Türkmen-Der'in eski Genel Başkanı işadamı 'ten 1 haftadır haber alınamıyor. ve 'taki yardım faaliyetleriyle bilinen işadamı Mehmet Ali Öztürk'ün serbest bırakılan eşi E. Öztürk, "20 Şubat Salı günü sabah otelde kahvaltı yaparken saat 09.00 sıralarında 8-10 kişilik bir grup gelip bizi gözaltına aldı. Ellerimizi kelepçeleyip, gözlerimizi bağlayarak bilmediğimiz bir yere götürdüler. Ertesi sabah beni havaalanına bıraktılar" dedi.

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Türk işadamından 1 haftadır haber yok
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