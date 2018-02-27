Zonguldak'ta doktorun darp edilmesiyle ilgili 4 kişiye daha gözaltı

Aile hekimi Dr. Hasan Koca'yı, geçen cuma günü, darp ettikten sonra ormanlık alana bıraktığı iddiasıyla Uzman Çavuş Mustafa B. ve arkadaşı Tarkan Y., önceki gün tutuklandı. Soruşturmayı sürdüren cumhuriyet savcılığınca, olayla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin, Uzman Çavuş Mustafa B.'nin yakınları olduğu öğrenildi.



Öte yandan Dr. Hasan Koca'nın, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

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