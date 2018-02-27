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'ta trafik sı: 5 yaralı

'ın Devrek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı da, 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 08:20 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 08:20
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
Edinilen bilgiye göre , akşam saatlerinde Gökçebey kavşağında meydana geldi. M.B. idaresindeki 67 NE 066 plakalı araç ile A.D. idaresindeki 67 YF 320 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç içinde bulunan A.D. (27), M.B. (40), F.V. (34), N.S. (40) ve Y.S. (22) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, otomobillerde bulunan 5 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. 112 ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
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