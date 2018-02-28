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Gülay'ı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i (29) sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 'nın Kozan ilçesinde yakalanan Erdoğan K.(44) adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 17:11
Gülay'ı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

'nın Feke ilçesindeki bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Erdoğan K. ile Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Gülay Mübarek, iddiaya göre iki yıl önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışıp, görüşmeye başladı. İddiaya göre iki hafta sonra Gülay Mübarek, ilişkiyi bitirme kararı aldı.

Ayrıldıktan sonra genç kadının peşini bırakmayan Erdoğan K., sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunmaya başladı. Gülay Mübarek'in şikayeti ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle Erdoğan K., ücretli öğretmenlik görevinden alındı. Buna rağmen tehditlerini sürdürdüğü öne sürülen Erdoğan K. hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi Adana'nın Kozan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan Erdoğan K., adliyeye sevk edildi. Erdoğan K.'nin SEGBİS aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vereceği öğrenildi.

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Gülay'ı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi
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