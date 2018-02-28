‘İnsanlık manevi sorun yaşıyor’

Yönetmen Semih Kaplanoğlu
, son filmi "Buğday"ın Yunanistan galası öncesi basın toplantısı düzenleyerek sanatseverlerin sorularını yanıtladı. Filmin 5 yıllık bir çalışmanın sonucu ve Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç, Katar ortak yapımı olduğunu belirten Kaplanoğlu, "Bu filmi yapma nedenim dünyadaki iklim değişikliği, savaşlar ve tarım alanındaki GDO'lu ürünlerin yaygınlaşmasıyla, insanın tüm bu kaos içinde kendi benliğini de kaybetmiş olması. Filmi bu meseleler üzerinden kurmaya çalıştım. Kendi kültürel arka planımı da dahil ettim" diye konuştu. Filmde sorunların çözümüne ilişkin bir önermede bulunmadığını söyleyen Kaplanoğlu, "Çözümü kendimizi tekrar tanıyarak bulabileceğimizi söylüyorum. Bunu sufi gelenek üzerinden aktarıyor. Benim kültürüm bu. Bugün insanlık büyük bir manevi sorun yaşıyor. Yaşadığımız birçok sorunun altında bizim dışımızdaki canlılara ve diğer insanlara karşı ilgisizliğin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Kaplanoğlu, filmde kurgulanan dünyanın fütüristik olduğuna işaret ederek "Aslında film bir distopyanın ürünü ve biz şu anda bana göre bu distopyayı yaşıyoruz" dedi. AA