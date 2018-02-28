Kadıköy’de bir okul inşaatında 1700 yıllık Roma lahiti çıktı

Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bulunan General Ali Rıza Ersin Lisesi inşaatının temel kazısı sırasında tarihi bir lahit çıktı. Okul yönetimi hemen durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bildirdi. İlk incelemelerde Roma dönemine ait 1700 yıllık lahit olduğu değerlendirilen anıt mezarın içerisinde insan kemikleri de bulundu. Olay yerine gelen arkeologlar tarihi lahdi incelemeye aldı.

POLİS KORUMAYA ALDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarihi lahdi 24 saat esasına göre koruma altına aldı. Bir ekip aralıksız tarihi lahdin çalınmaması için nöbet tutuyor.

Arkeolojik eserin ve okul projesinin akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak.

DNA TESTİ YAPILACAK

Tarihi lahdin içerisinde bulunan insan kemikleriyle ilgili detaylı bir inceleme yapılacağı öğrenildi.Uzmanlar DNA testi sonucunun tarihi kalıntılarla ilgili önemli ipuçları vereceğini düşünüyor.

(Akşam)