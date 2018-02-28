Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kadıköy’de bir okul inşaatında 1700 yıllık Roma lahiti çıktı

’de bir okul inşaatında 1700 yıllık lahiti çıktı

’de okul inşaatı için yapılan temel kazıları sırasında dönemi lahitleri çıktı. İnşaat çalışması durdurulurken, polisler lahdin başında nöbet tutuyor.

Giriş Tarihi: 28.2.2018 08:06 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 08:51
Kadıköy’de bir okul inşaatında 1700 yıllık Roma lahiti çıktı

Acıbadem Mahallesi'nde bulunan General Ali Rıza Ersin Lisesi inşaatının temel kazısı sırasında tarihi bir lahit çıktı. Okul yönetimi hemen durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bildirdi. İlk incelemelerde dönemine ait 1700 yıllık lahit olduğu değerlendirilen anıt mezarın içerisinde insan kemikleri de bulundu. Olay yerine gelen arkeologlar tarihi lahdi incelemeye aldı.

POLİS KORUMAYA ALDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarihi lahdi 24 saat esasına göre koruma altına aldı. Bir ekip aralıksız tarihi lahdin çalınmaması için nöbet tutuyor.

Arkeolojik eserin ve okul projesinin akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak.

DNA TESTİ YAPILACAK

Tarihi lahdin içerisinde bulunan insan kemikleriyle ilgili detaylı bir inceleme yapılacağı öğrenildi.Uzmanlar sonucunun tarihi kalıntılarla ilgili önemli ipuçları vereceğini düşünüyor.

(Akşam)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy’de bir okul inşaatında 1700 yıllık Roma lahiti çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN