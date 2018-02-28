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Mucize bebek

Nakil beklerken düşüp beyin kanaması geçiren lı 10 aylık Aviya, 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra amcasından alınan 200 gramlık karaciğer parçasıyla hayata tutundu

GÜL KİREKLO Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018
Mucize bebek

lı Solegmani ailesinin 10 aylık çocukları Aviya Nouri, doğuştan karaciğer safra yolları olmadan doğdu. Bir aylıkken sarılık geçirdi. 3 aylıkken karaciğer dışı safra yollarının olmadığı farkedildi. İran'da ameliyat edildi. Karaciğer içi safra yolları bağırsağa bağlandı. Ancak ameliyat için geç kalınmıştı. Aviya'nın durumu günden güne kötüleşti. Karaciğer sirozuna kadar hastalığı ilerledi. İran'da doktorlar nakil olması gerektiğini söyledi. Aile nakil için 'yi seçti. Ebelik yapan anne Fatemeh Solegmani (28) 10 aylık bebeğiyle 'a geldi. Eşinin kardeşi Behram Solegmani' nin karaciğeri Aviya ile doku uyumu sağlamıştı.

AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ
Aviya'nın, amcasının karaciğerinden alınacak küçük bir parça ile hayata yeniden tutunması için bir umut belirdi. Tam bu umuda sarılmışlardı ki Aviya bu kez düştü ve beyin kanaması geçirdi. 5 gün yoğun bakımda yaşamla-ölüm arasındaki çizgide gidip geldi. Bebek beyin kanamasını da atlattı. Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanenin organ nakli merkezinde amca ve yeğeni nakil için operasyona alındı. 7 kilo ağırlığındaki Aviya'ya amcasından alınan 200 gramlık karaciğer parçası nakledildi. 6 saat süren operasyonda amca-yeğen başarıyla çıktı. Aviya nakil operasyonundan sonra sağlığına kavuştu.

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Mucize bebek
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