Mucize bebek

İranlı Solegmani ailesinin 10 aylık çocukları Aviya Nouri, doğuştan karaciğer safra yolları olmadan doğdu. Bir aylıkken sarılık geçirdi. 3 aylıkken karaciğer dışı safra yollarının olmadığı farkedildi. İran'da ameliyat edildi. Karaciğer içi safra yolları bağırsağa bağlandı. Ancak ameliyat için geç kalınmıştı. Aviya'nın durumu günden güne kötüleşti. Karaciğer sirozuna kadar hastalığı ilerledi. İran'da doktorlar nakil olması gerektiğini söyledi. Aile nakil için Türkiye'yi seçti. Ebelik yapan anne Fatemeh Solegmani (28) 10 aylık bebeğiyle İstanbul'a geldi. Eşinin kardeşi Behram Solegmani' nin karaciğeri Aviya ile doku uyumu sağlamıştı.

AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ

Aviya'nın, amcasının karaciğerinden alınacak küçük bir parça ile hayata yeniden tutunması için bir umut belirdi. Tam bu umuda sarılmışlardı ki Aviya bu kez düştü ve beyin kanaması geçirdi. 5 gün yoğun bakımda yaşamla-ölüm arasındaki çizgide gidip geldi. Bebek beyin kanamasını da atlattı. Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanenin organ nakli merkezinde amca ve yeğeni nakil için operasyona alındı. 7 kilo ağırlığındaki Aviya'ya amcasından alınan 200 gramlık karaciğer parçası nakledildi. 6 saat süren operasyonda amca-yeğen başarıyla çıktı. Aviya nakil operasyonundan sonra sağlığına kavuştu.