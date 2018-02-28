Paris ve Helen'in aşkı 1 milyon turist çekecek

Bakanlık, 'Truva' filminde rol alan Brad Pitt, Diane Kruger, Eric Bana ve Orlando Bloom gibi dünyaca ünlü oyuncuları da proje kapsamında Çanakkale'ye davet edecek.

Batı kültürünün ilk ozanı olarak kabul edilen Homeros'un İlyada destanında konu aldığı Troya efsanesi '2018 Troya Yılı' ile birlikte yeniden canlanıyor. Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne seçilişinin 20.yıl dönümü dolayısıyla 2018 Troya Yılı'nın ilan edilmesi dünya genelinde pek çok turisti Türkiye'ye çekecek. Uluslararası Troya Yılı kapsamında yapılacak kültür-sanat faaliyetleri ve tanıtım organizasyonlarıyla birlikte 1 milyon turistin Troya Antik Kenti'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye turizmine önemli katkı sağlayacak projede yapılacak etkinlik ve tanıtım organizasyonları şöyle:

TRUVALI HELEN'İN MÜCEVHERLERİ SERGİLENECEK

Troya Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışına uygun inşa edilen sayılı müzelerden biri olacak. Üç bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare kapalı alanda kurulacak müzede Troya ören yerinden yurtdışına kaçırılan ancak daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle iade edilmesi sağlanan arkeolojik eserler de sergilenecek. Müzede ayrıca, yüz yirmi beş yıl aradan sonra Türkiye'ye getirilen ve aralarında Truvalı Helen'e ait olan mücevherlerin de bulunduğu 24 parça altın takı da ziyaretçilere sunulacak.

TROYA SAVAŞLARI CANLANDIRILACAK

2018 yılında Çanakkale'de gerçekleştirilecek etkinliklerde Troya yılı teması etkin olacak. Proje kapsamında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin gerçekleştireceği gösterilere Troya temalı oyun ve müzikaller damga vuracak. Uluslararası alanda Troya uzmanlarının katılacağı Troya sempozyumları ve Troya Savaşı'nın üç boyutlu canlandırılarak gösterileceği sunumlarla birlikte binlerce yıllık tarih yeniden gün yüzüne çıkacak. Dünyanın dört bir yanından sporcunun katılacağı ve farklı atletizm branşlarının yer alacağı Uluslararası Truva Oyunları projeye katılımı artıracak. Anadolu Ateşi de dünya genelinde Troya Yılı temasıyla dans gösterileri gerçekleştirecek.ndo Bloom gibi isimlere özel davetiye yollanacak.