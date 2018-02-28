Rektöre kar tatili teşekkürü

Trakya üzerinden yurda giriş yapan kar dün sabah saatlerinde İstanbul'da da yer yer etkisini gösterdi. Edirne
ve Kırklareli'nde her yer beyaza bürüdü, okullarda eğitime dün ara verildi. EDİRNE:
Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı -5 dereceye düştü, kent beyaza büründü. Yollarda buzlanmayla birlikte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Edirne Valiliği tarafından il merkezinde ve tüm ilçelerde okullar tatil edildi. Trakya Üniversitesi'nde de eğitime ara verildi. Tatil kararı sonrası öğrenciler sosyal medyada Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile ilgili esprili mesajlar paylaştı. Öğrenciler, Tabakoğlu'nun paylaşımına, "Siz nasıl bir kralsınız", "Parti kurun oy verelim", "Heykeli dikilse yüreğine beton yetmez" yorumları yaptı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 15 kilometreye ulaştı. Bugün kar yağışının devam etmesi ve sıcaklığın eksi 15 dereceye düşmesi bekleniyor. KIRKLARELİ:
Kırklareli'nde de kar yağışı etkili oldu, yoğun kar nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı özellikle Dereköy Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde etkili oldu. Kar kalınlığı Dereköy Sınır Kapısında 15, Kofçaz ilçesinde yer yer 60, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde ise 80 santimetreye ulaştı. Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. BURSA:
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve rüzgâr nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgedeki pistlerde kayak yapılamadı.