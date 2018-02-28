Sahte hesaptan "tatil ilanı" uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Edirne Valiliği olarak ihtiyaç halinde yapılması gereken duyuruların resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Salı günü okullar için yaptığımız tatil duyurusu metni, sahte sosyal medya hesaplarından tarih değiştirilerek, 28 Şubat Çarşamba gününün de tatil edildiği yönünde sahte paylaşımlar ve yanlış bilgilendirmeler yapıldığı görülmüştür.

Bu tarz sahte paylaşımlar ve yanlış bilgilendirilmelerle ilgili olarak yasal inceleme süreci başlatılmıştır."