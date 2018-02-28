Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sosyal medyada tacizcisi, Kozan'da yakalandı

da tacizcisi, 'da yakalandı

Hatay'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay M.'yi üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddia edilen 44 yaşında Erdoğan K., 'nın ilçesinde yakalandı.

Giriş Tarihi: 28.2.2018 07:57 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 07:58
Sosyal medyada tacizcisi, Kozan'da yakalandı
'nın Feke ilçesindeki bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Erdoğan K. ile Hatay'ı merkez Antakya ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Gülay M., iddiaya göre iki yıl önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışıp, görüşmeye başladı. İki hafta sonra Erdoğan K. ve Gülay M., ilişkilerini bitirdi. Ayrıldıktan sonra genç kadının peşini bırakmayan Erdoğan K., üzerinden ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunmaya başladı. Gülay M.'nin şikayeti ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar neticesinde Erdoğan K., ücretli öğretmenlik görevinden alındı. Buna rağmen tehditlerini sürdürdüğü öne sürülen Erdoğan K. hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi Adana'nın ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada tacizcisi, Kozan'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN