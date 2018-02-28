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Tuğla yüklü tır devrildi: 1 Ölü

’tan ’da tuğla götüren tır, Kastamonu’da devrildi. Devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Yola savrulan tuğlalar nedeniyle Ankara-Kastamonu karayolunda trafik aksadı.

Giriş Tarihi: 28.2.2018 06:50 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 06:51
Tuğla yüklü tır devrildi: 1 Ölü
Edinilen bilgiye göre, 'un Bobayat ilçesinden yüklediği tuğlaları 'a götüren (25) idaresindeki 57 DU 773 plakalı tır, Kastamonu'nun merkeze bağlı Kayı Köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde devrildi.

Devrilen tırın altında kalan sürücü Mustafa Gölet, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, yola devrilen tuğlalar nedeniyle Ankara-Kastamonu karayolunu araç trafiğine kapattı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından devrilen tırın altında kalan sürücü Mustafa Gölet, itfaiye ekiplerince tırın altından kurtarıldı. Gölet'in cenazesi, cenaze aracına konularak Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan tırın devrilmesi nedeniyle yola tuğlalar savruldu. Bir süreliğine kapanan Ankara-Kastamonu karayolu, devrilen tırın kaldırılması ve Karayolları ekiplerince greyder yardımıyla yolu tuğlalardan temizlenmesi sonucu tekrar araç trafiğine açılabildi. Yolun açılmasıyla birlikte araçların geçişine izin verildi.
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Tuğla yüklü tır devrildi: 1 Ölü
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