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300 kilo dinamitle iki kez patlatıldı, yıkılmadı

’da 13 katlı bir bina yaklaşık 300 kilo dinamit kullanılarak patlatıldı. İki kez patlatılan bina yıkılmadı. Yıkım işlemi ileri bir tarihe ertelendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 17:23
300 kilo dinamitle iki kez patlatıldı, yıkılmadı

Merkez Osmangazi'ye bağlı Panayır Mahallesi'ndeki boş bir arsadaki 13 katlı bir bina patlatıldı. Yaklaşık 300 kilo dinamit kullanılan binanın yıkımı öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. , itfaiye, polis ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri yıkım sırasında hazır bekletildi. Saat 15.45 sıralarında 13 katlı bir bina büyük bir gürültüyle patlatıldı, ancak yıkılmadı. Yıkılmayan bina için 16.10 sıralarında ikinci kez patlama işlemi yapıldı, ancak yine sonuç alınamadı. Patlamalardan etkilenmeyen binanın yıkım işlemi ileri bir tarihe ertelendi. Patlamalar drone ile havadan da görüntülendi.

AYNI ZAMANDA TATBİKAT YAPILACAKTI

Öte yandan bir televizyon kanalının belgeseli için yapılan yıkım çalışması kapsamında bina içerisine yaşam malzemeleri yerleştirildi. Binanın yıkılmasının ardından içeriye yerleştirilen cansız mankenler de AFAD ekipleri tarafından ısıya dayalı sensörlerle aranacaktı.

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300 kilo dinamitle iki kez patlatıldı, yıkılmadı
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