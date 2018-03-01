Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Abdest alırken elleriyle köpeğe su içirdi

Abdest alırken elleriyle köpeğe su içirdi

'nin Kelkit ilçesinde camide abdest alan bir vatandaşın elleriyle bir sokak köpeğine su içirmesi sırasında çekilen görüntüler, da büyük beğeni topladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 12:23
Abdest alırken elleriyle köpeğe su içirdi

Her gün binlerce görüntünün paylaşıldığı ortamına bir yenisi daha eklendi. Bir hayvansever tarafından dün akşam saatlerinde paylaşılan videoda, İsmet Birkan isimli vatandaş abdest alacağı sırada yanına bir köpek geliyor. Köpeğin susadığını fark eden vatandaş, çeşmeden avucuna su alarak köpeğe ikram ediyor. Elleriyle köpeğe su içiren adamın videosu, kısa sürede hayvanseverlerin beğenisini topladı. Vatandaşın örnek davranışı, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Abdest alırken elleriyle köpeğe su içirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdest alırken elleriyle köpeğe su içirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN