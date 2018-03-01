Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bölgede dün akşam başlayan kar yağışı, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, 1, 2 ve 3. viyadükler ile D-100 Karayolu'nun Düzce kesimi Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde devam ediyor.

Karayolları ekipleri, yer yer sisin de görüldüğü bu güzergahlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.