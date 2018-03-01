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Boşandığı eşini ve kayınbiraderini öldürdü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018
Boşandığı eşini ve kayınbiraderini öldürdü
'da Yakup M., boşandığı 1 çocuk annesi Gamze Kuru (30) ve eski kayınbiraderi Ramazan Kuru'yu (34) av tüfeğiyle katletti. Olay, Üçtutlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda dün meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Çorum'a gelen Yakup M., bir süre önce boşandığı Gamze Kuru'nun kaldığı evin adresini öğrenip yanına gitti. Evde bulunan 1 çocuk annesi Gamze Kuru ve kardeşi Ramazan Kuru ile Yakup M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Yakup M., yanındaki av tüfeğiyle eski eşi ve kayınbiraderine ateş açtı. İki kardeş olay yerinde can verdi. Olaydan sonra kaçan zanlı Yakup M. saklandığı evde yakalandı.
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Boşandığı eşini ve kayınbiraderini öldürdü
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