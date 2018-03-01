Doğu Ekspresi’nde bir vagon kaçak

Erzincan'da, Kars
-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi
'nde 40 kaçak yakalandı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'nde Mercan Beldesi tren istasyonunda denetim yaptı. Kimlik kontrolü sırasında yabancı uyruklu 40 yolcunun Kars Valiliği İl Göç İdaresi'nden aldıklarını iddia ettikleri yolculuk belgelerinin sahte olduğu belirlendi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 40 kaçağın, yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilince, trenden indirildi. Kaçaklar, yasal işlem yapılmak üzere Üzümlü ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. SON ANDA KURTARILDILAR
Edirne'ye gelip Meriç Nehri üzerinden kaçak geçtikleri Yunanistan'da güvenlik görevlilerine yakalanan 29 kaçak, Türkiye'ye geri gönderildi. Yunan polisinin botlara bindirip Meriç üzerinden Türkiye tarafına ittiği kaçaklar, soğuk ve karlı havada nehir ortasında bir adacığa sığınıp, jandarma hattını arayarak donmak üzere olduklarını belirterek, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen
askerler ve AFAD ekipleri, donmak üzere olan kaçakları kurtardı.