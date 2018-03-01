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'de uyuşturucu, fuhuş ve silah operasyonu: 20 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ticareti, fuhuş ve silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 17:52
Düzce'de uyuşturucu, fuhuş ve silah operasyonu: 20 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Düzce ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, fuhuş için yer temin ettikleri ve aracılık ettikleri, silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 20 kişi gözaltına alınırken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 3 adet tabanca, 159 adet mermi, 4 adet tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından 20 kişi Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

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Düzce'de uyuşturucu, fuhuş ve silah operasyonu: 20 gözaltı
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