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Erzurum’da feci : 4 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 1.3.2018
Erzurum'un Aşkale ilçesinde İbrahim Aydın (54) yönetimindeki otomobil, yol çalışması yüzünden tek şeritten ulaşım sağlanan Erzurum-Bayburt karayolunun Küçükgeçit mevkisinde, karşı yönden gelen canlı hayvan yüklü kamyonla çarpıştı. da, otomobil sürücü İbrahim Aydın, annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı. Ailenin Erzurum'da cezaevinde tutuklu bulunan yakınlarını ziyaretten döndüğü öğrenildi.
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Erzurum’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
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