Erzurum’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde İbrahim Aydın (54) yönetimindeki otomobil, yol çalışması yüzünden tek şeritten ulaşım sağlanan Erzurum-Bayburt karayolunun Küçükgeçit mevkisinde, karşı yönden gelen canlı hayvan yüklü kamyonla çarpıştı. Kaza
da, otomobil sürücü İbrahim Aydın, annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı. Ailenin Erzurum'da cezaevinde tutuklu bulunan yakınlarını ziyaretten döndüğü öğrenildi.