İstanbul'da kar yağısı ne kadar sürecek?

Açıklamada bu gece ve yarın sabah sıcaklıkların sıfır derecenin altına gerileyeceğinden buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "1378 araç ve iş makinesi 6 bin 992 personel ile yollarda buzlanmaya karşı kürüme ve tuzlama yapıldı.

4.352 TON TUZLAMA YAPILDI

Ana arterlerde son 24 saatte 4 bin 352 ton tuz kullanılarak yollar trafiğe açık tutuldu. Evsiz vatandaşlar Atatürk Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi İBB İSTAÇ Esenyurt merkezinde konaklıyor. Bugün itibariyle 480 vatandaş hizmetlerden yararlanıyor" denildi.