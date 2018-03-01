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İstanbul'da kar yağısı ne kadar sürecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ()'nden kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı.Kar kalınlığının 1-5 cm aralığında ölçüldüğü belirtilen açıklamada kar yağışının öğle saatlerinden itibaren kenti terk edeceği ifade edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 11:44
İstanbul'da kar yağısı ne kadar sürecek?

Açıklamada bu gece ve yarın sabah sıcaklıkların sıfır derecenin altına gerileyeceğinden buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. 'dan yapılan açıklamada, "1378 araç ve iş makinesi 6 bin 992 personel ile yollarda buzlanmaya karşı kürüme ve tuzlama yapıldı.

4.352 TON TUZLAMA YAPILDI

Ana arterlerde son 24 saatte 4 bin 352 ton tuz kullanılarak yollar trafiğe açık tutuldu. Evsiz vatandaşlar Atatürk Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi İSTAÇ Esenyurt merkezinde konaklıyor. Bugün itibariyle 480 vatandaş hizmetlerden yararlanıyor" denildi.

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İstanbul'da kar yağısı ne kadar sürecek?
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