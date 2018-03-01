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'da kar yağışı uçak seferlerini aksatmadı

’da beklenen karın gece yağması hava trafiğini olumsuz etkilemedi. Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 12:02
İstanbul'da kar yağışı uçak seferlerini aksatmadı

Uçaklar buzlanmaya karşı alkolle yıkanıyor

Atatürk Havalimanı'nda buzlanmaya karşı pistlere özel sıvı döküldü. Pistlerde cihazlarla buzlanma dereceleri ölçüldü. Görevliler, buzlanmayı önlemek için büyük çaba harcadılar.

İstanbul'da kar yağışı uçak seferlerini aksatmadı

Pistin başı, ortası ve sonu olmak üzere, 3 ayrı ölçüm alındıktan sonra zayıftan iyiye kadar bir değerlendirme tablosu çıkartıldı. Bu durum havalimanını kullanacak uçaklara otomatik yayınla bildirilirken uçaklar sefer öncesi buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir sıvıyla yıkanıyor.

175 ton buz çözücü

Atatürk Havalimanı'nda bu yıl kar mücadelesi, 31 ileri teknoloji ürünü özel maksatlı araç ve 104 personelle yapılıyor. Yoğun kar yağışında uçaklara ve pistlere uygulanmak üzere 175 ton de-icing sıvı malzeme hangarlarda hazır bekletiliyor.

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İstanbul'da kar yağışı uçak seferlerini aksatmadı
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