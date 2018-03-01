Kablo hırsızlığı şüphelisi çift tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi ile çevresindeki mahallelerde telefon ve internet kabloları ile demir kapakların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlık gerçekleştirilen bölgelerde araştırma yapan jandarma ekipleri, inceledikleri güvenlik kamera kayıtlarında, kabloları ve kapakları Kemal E. ile eşi Fatma E.'nin çaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, geçen pazartesi günü düzenledikleri operasyonla, çifti çalınan kablolarla birlikte Kocabaş Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Kemal E. ile eşi Fatma E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Tutuklanan Kemal E.'nin amcasının oğlu Kemal E. (25) de, dün jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelide 10 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Kemal E. de tutuklandı.